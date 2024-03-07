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Синоптики спрогнозировали снег в Челябинской области к концу недели

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В челябинском Гидрометцентре рассказали о снежной погоде в регионе в конце недели.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметили синоптики, в пятницу, 8 марта, на территории региона температура опустится днём до -10 °С, а ночью до -25 °С. Затем температура незначительно поднимется до -21 °С.

Снег будет идти в горах все праздники, в остальной части области — лишь в субботу и воскресенье.

На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что погода в столичном регионе будет носить зимний характер на 8 Марта.

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