Синоптики спрогнозировали снег в Челябинской области к концу недели
Об этом сообщает URA.RU.
Как отметили синоптики, в пятницу, 8 марта, на территории региона температура опустится днём до -10 °С, а ночью до -25 °С. Затем температура незначительно поднимется до -21 °С.
Снег будет идти в горах все праздники, в остальной части области — лишь в субботу и воскресенье.
На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что погода в столичном регионе будет носить зимний характер на 8 Марта.