Синоптик Макарова рассказала о зимнем характере погоды в Москве на 8 Марта

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что погода в столичном регионе будет носить зимний характер на 8 Марта.

«Ночью ещё обойдётся преимущественно без осадков, ночью -6...-8 °С в Москве, а днём 0...+2 °С. Но, как обычно, у нас повышение температуры идёт на фоне, условно говоря, ухудшения характера погоды: облака, небольшие осадки, снег, мокрый снег», — отметила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, к концу недели температура воздуха будет повышаться.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН подтвердил, что зима пока не уходит из Центральной России.

«Она напомнит о своём существовании и проявит достаточно суровый характер. Что касается температуры, днём она не будет слишком низкой, в пределах 0…-5 °С, но зато в ночь на 8 марта будет -6…-11 °С, а в последующие ночи может похолодать ещё сильнее — до -11…-16 °С», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что повышение температуры до весенних значений ожидается не ранее 13—14 марта.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ясную погоду в Москве и области в ближайшие дни.