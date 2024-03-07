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Синоптик Ильин спрогнозировал ясную погоду в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ясную погоду в Москве и области в ближайшие дни.
Синоптик Ильин спрогнозировал ясную погоду в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Синоптик отметил, что по Центральной России «особых изменений не предвидится».

«В ближайшие дни до конца этой недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, будем наблюдать частое солнце. Завтра есть вероятность того, что пройдут небольшие осадки при температуре от 0 °С до +2 °С в Москве. До конца недели в Москву вернутся отрицательные температуры, но не столь существенные: в субботу -1...-3 °С, такая же температура и в воскресенье. По области до -6 °С», — поделился он.

Ильин уточнил, что существенных осадков не ожидается, а атмосферное давление будет слабо расти и «в субботу и воскресенье составит 750—752 мм ртутного столба».

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в праздничные выходные.

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