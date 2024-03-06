Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на 8 марта

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на праздничные выходные.

По словам синоптика, в столичный регион идёт «относительно тёплая погода».

«На 7—8 марта около нормы. 9—11 марта ниже нормы на два-три градуса. 12 марта около нормы», — отметил он.

По его словам, в целом сегодня и завтра переменная облачность, без осадков.

«Температура 7-го числа -1...+1 °С, в ночь на 8 марта -6...-8 °С, днём небольшой снежок, температура 0...+2 °С. На 9 марта ночью облачно, -7...-10 °С. В субботу 0...-5 °С, в ночь на воскресенье тоже небольшой снег, -7...-12 °С. В воскресенье днём облачно, с прояснениями, небольшой снег, -1...-6 °С», — поделился Цыганков.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.