Синоптик Ильин: на неделе в Москве ожидается малооблачная, но морозная погода

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.

По словам собеседника RT, в предстоящие дни в Москве и Московской области ожидается малооблачная, но морозная погода.

«В Москве днём -4...-1 °С, по области -6...-1 °С. В ночные часы мороз будет в Москве крепчать, предстоящей ночью где-то до -10 °С. В следующие ночи мороз в Москве и по области ожидается в пределах -14...-9 °С. То есть ночью достаточно сильно подморозит, усилится гололедица. Ветер ожидается завтра северный, 3—8 м/с. В четверг направление будет сложно определить, переменный ветер по силе до 5 м/с», — рассказал Ильин.

Он отметил, что атмосферное давление на неделе будет слабо падать.

«Сегодня 754 мм рт. ст., завтра немного подрастёт — до 758 мм рт. ст., а затем в четверг снова упадет до 755 мм рт. ст. До конца недели слабое падение сохранится, и лишь к концу недели начнётся слабый рост. Но существенных скачков давления не ожидается», — добавил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заметном понижении температуры на неделе в столице.