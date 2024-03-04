Синоптик Вильфанд: четверг будет самым холодным днём недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил о заметном понижении температуры на неделе в столице.

По словам специалиста, связано это с тем, что в Москве будет преобладать антициклональная погода. Осадков будет мало, а давление будет высоким до 8 марта включительно.

Синоптик отметил, что завтрашний день станет переходным: погоду будет определять не только антициклон с юго-востока, но и скандинавский антициклон с северо-запада.

«Во второй половине завтрашнего дня погоду будет определять именно скандинавский антициклон. И существенное понижение температуры уже в ночь. Если в ночь на вторник температура -6...-11 °С, то в ночь на среду — -7...-12 °С, а по области — даже до -13 °С. И дневные температуры, что очень важно, начиная со среды уже будут отрицательными. Завтра температура ещё около 0...+2 °С, а со среды — 0...-2 °С, по области — до -5 °С. Причём это максимальная дневная температура», — обратил внимание Вильфанд.

Он также сообщил, что самым холодным днём недели станет четверг.

«Ночью -10...-15 °С, и днём -2...-4 °С. В пятницу опять небольшое изменение циркуляции, но всё равно погода холодная. Вот в четверг будет январская погода, на 4—5 °С ниже нормы. В пятницу тоже ниже нормы, но примерно на 2—3 °С. Температура 8 марта будет такая, какая она должна была бы быть 23 февраля. Столбик термометра будет приближаться к нулевой отметке, ожидается -2...+1 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве.