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Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в Москве.
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве
  • РИА Новости

«К сожалению, зима не отпускает и произойдёт смена процесса. Вместо тёплой и спокойной погоды азиатского антициклона с северо-запада надвигается скандинавский антициклон. Снег 6 марта и 7—8 марта, понижение температуры до однозначных значений — порядка -4...-9 °С ночью и в дневные часы будет -1...-4 °С», — рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал тёплую и солнечную погоду в Москве на выходных, 1—3 марта.

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