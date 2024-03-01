Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал тёплую и солнечную погоду в Москве на выходных, 1—3 марта.

«Облачность небольшая, с частыми прояснениями. А значит — нас ждёт много солнца», — прокомментировал специалист для «Вечерней Москвы».

По его словам, в ночь на субботу ожидается -2...0 °С, днём +3...+5 °С. В воскресенье ночью — -4…-9 °С, днём — 0...+5 °С.

Вильфанд также отметил, что обилие солнца создаёт впечатление ранней весны, однако оно обманчиво. Весна, по его словам, окончательно наступит лишь во второй половине апреля, когда температура воздуха будет в районе +15 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.