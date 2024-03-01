RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал тёплую и солнечную погоду в Москве на выходных, 1—3 марта.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве
  • Gettyimages.ru

«Облачность небольшая, с частыми прояснениями. А значит — нас ждёт много солнца», — прокомментировал специалист для «Вечерней Москвы».

По его словам, в ночь на субботу ожидается -2...0 °С, днём +3...+5 °С. В воскресенье ночью — -4…-9 °С, днём — 0...+5 °С.

Вильфанд также отметил, что обилие солнца создаёт впечатление ранней весны, однако оно обманчиво. Весна, по его словам, окончательно наступит лишь во второй половине апреля, когда температура воздуха будет в районе +15 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить