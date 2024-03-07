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Флорист Сафронова посоветовала не подрезать тюльпаны ножницами

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Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова выразила мнение, что не стоит подрезать тюльпаны ножницами — лучше использовать секатор или нож.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметила, что одна из самых частых ошибок получателей цветов — ставить вазу у окна.

«Лучше всё-таки подальше от окна и от яркого солнечного света. Тогда тюльпаны будут стоять дольше... Если будет рядом с батареей, очень быстро отцветёт. Солнечный свет укоротит жизнь цветов», — пояснила Сафронова.

По её словам, в воду также можно добавить специальную подкормку.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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