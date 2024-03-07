RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Мещерякова перечислила основные ошибки женщин при похудении

Короткая ссылка
Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала основные ошибки, которые допускают женщины во время похудения.

Многочисленные перекусы в виде хлебобулочных изделий, печенья, крекеров, шоколада, конфет — главная ошибка, сопровождающая процесс похудения, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, чтобы не отказываться от любимых сладостей, стоит перенести их употребление в первую половину дня и лучше заменить на свежевыжатые фруктово-овощные соки, разбавленные водой.

Также, по словам Мещеряковой, не надо отказываться от сложных углеводов, таких как крупы и цельнозерновой хлеб. Они необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и обеспечения энергии организма.

Кроме того, диетолог рекомендовала исключить из рациона газированные напитки, которые нарушают кислотно-щелочное равновесие и приводят к дефициту ряда минералов, отвечающих за здоровые суставы, ногти, зубы, нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Важно понимать, что для налаживания кислотно-щелочного баланса и восстановления потерянных минералов организму потребуется большое количество времени, даже один курс качественных витаминов не всегда приводит к результату», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Полина Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить