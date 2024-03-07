Диетолог Мещерякова перечислила основные ошибки женщин при похудении

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала основные ошибки, которые допускают женщины во время похудения.

Многочисленные перекусы в виде хлебобулочных изделий, печенья, крекеров, шоколада, конфет — главная ошибка, сопровождающая процесс похудения, заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, чтобы не отказываться от любимых сладостей, стоит перенести их употребление в первую половину дня и лучше заменить на свежевыжатые фруктово-овощные соки, разбавленные водой.

Также, по словам Мещеряковой, не надо отказываться от сложных углеводов, таких как крупы и цельнозерновой хлеб. Они необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и обеспечения энергии организма.

Кроме того, диетолог рекомендовала исключить из рациона газированные напитки, которые нарушают кислотно-щелочное равновесие и приводят к дефициту ряда минералов, отвечающих за здоровые суставы, ногти, зубы, нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

«Важно понимать, что для налаживания кислотно-щелочного баланса и восстановления потерянных минералов организму потребуется большое количество времени, даже один курс качественных витаминов не всегда приводит к результату», — заключила эксперт.

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