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Диетолог Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов

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Диетолог Полина Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов.
Диетолог Журавлёва высказалась о пользе салата из томатов и огурцов
  • Gettyimages.ru

«В томатах содержится ликопин, который очень полезен. Он снижает риск развития онкологических заболеваний, способствует правильной работе сердца, в нём предостаточно витаминов С, B, много калия. Огурцы тоже молодцы, они замечательные помощники в очистке организма от токсинов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Вместе с тем, отметила эксперт, стоит учитывать, что в огурцах содержится аскорбиназа, которая уничтожает витамин С в томатах.

«Мало того, огурцы и помидоры по-разному перевариваются», — сказала Журавлёва.

Тем не менее, считает она, есть вместе эти овощи допустимо в умеренных дозах.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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