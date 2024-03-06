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Диетолог Разарёнова рассказала о допустимой норме употребления блинов

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Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разарёнова заявила, что количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных особенностей человека. Допустимым количеством считается два-три блина в день.
Диетолог Разарёнова рассказала о допустимой норме употребления блинов
  • Gettyimages.ru

«Но опять же, количество блинов, которое можно съесть без вреда для здоровья, может различаться для каждого человека. Слушайте свои ощущения сытости и не переедайте. Важно помнить о мере и сбалансированном питании во время Масленицы и в любое другое время», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, желательно выбирать лёгкие и полезные начинки, например свежие овощи, зелень, творог, ягоды или фрукты.

Кроме того, Разарёнова советует помнить о занятиях спортом и физической активности в период Масленицы.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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