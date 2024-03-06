В Нижнем Новгороде масленичные гулянья пройдут 17 марта

В Нижнем Новгороде рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в муниципальных парках, музеях и библиотеках по случаю Масленицы.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент культуры.

Так, праздник «Широкая Масленица» запланирован на воскресенье, 17 марта, в парках «Автозаводский», «Светлоярский» и «Дубки». Там пройдут традиционные развлечения, фольклорные номера, концерты, выступления скоморохов и ростовых кукол, фаер-шоу и соревнования.

Также праздничная программа запланирована в парке «Швейцария», где состоится концертная программа с участием творческих коллективов, игра «бои богатырей» и другие активности.

Кроме того, в городе пройдёт сжигание чучела Масленицы.

Ранее сообщалось, что Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».