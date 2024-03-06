RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Новгороде масленичные гулянья пройдут 17 марта

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в муниципальных парках, музеях и библиотеках по случаю Масленицы.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент культуры.

Так, праздник «Широкая Масленица» запланирован на воскресенье, 17 марта, в парках «Автозаводский», «Светлоярский» и «Дубки». Там пройдут традиционные развлечения, фольклорные номера, концерты, выступления скоморохов и ростовых кукол, фаер-шоу и соревнования.

Также праздничная программа запланирована в парке «Швейцария», где состоится концертная программа с участием творческих коллективов, игра «бои богатырей» и другие активности.

Кроме того, в городе пройдёт сжигание чучела Масленицы.

Ранее сообщалось, что Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить