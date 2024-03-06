В Нижнем Новгороде масленичные гулянья пройдут 17 марта
Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент культуры.
Так, праздник «Широкая Масленица» запланирован на воскресенье, 17 марта, в парках «Автозаводский», «Светлоярский» и «Дубки». Там пройдут традиционные развлечения, фольклорные номера, концерты, выступления скоморохов и ростовых кукол, фаер-шоу и соревнования.
Также праздничная программа запланирована в парке «Швейцария», где состоится концертная программа с участием творческих коллективов, игра «бои богатырей» и другие активности.
Кроме того, в городе пройдёт сжигание чучела Масленицы.
Ранее сообщалось, что Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».