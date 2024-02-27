Арт-Масленица состоится 16 марта в Подмосковье

Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«В 2023 году Масленицу в музее-заповеднике посетили почти 5 тыс. человек, для которых стало доброй традицией провожать зиму в Горках. В этом году мы поменяли локацию и формат праздника, разнообразили программу, привлекли лучших фолк-исполнителей страны, таких как Алёна Минулина, Deedfolk, «Нестеровы. Группа «Сокол» и другие», — заявил директор музея Евгений Сарамуд.

Запланированы игровая, музейная и этнографическая программы.

Ранее в Подмосковье рассказали о программе масленичной недели.