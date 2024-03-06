Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюмени 8 марта

Синоптики Тюмени рассказали о резком похолодании в регионе 8 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Так, в ночь на 8 марта температура составит -16...-21 °С. В сам праздничный день — -5...-10 °С.

В субботу, 9 марта, мороз ослабеет до -4...-9 °С днём и до -11...-16 °С ночью.

Также стало известно, что 8 марта в Омской области ударят сильные морозы, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 8 марта, ночью похолодает до -21… -26 °С. Днём ожидается -6… -11 °С. Скорость ветра до 12 м/с.

Возможно образование изморози и гололедицы.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на праздничные выходные.