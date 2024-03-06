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Сомнолог Царёва дала советы по выбору звука для будильника

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Сомнолог Елена Царёва рекомендовала для быстрого пробуждения устанавливать в будильнике громкие и ритмичные звуки.
Сомнолог Царёва дала советы по выбору звука для будильника
  • Gettyimages.ru

«Громкость будильника и мелодия зависят от того, как ты просыпаешься. Чем бодрее, веселее, тем лучше. Вероятность услышать громкий будильник всегда выше», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, слабый и монотонный звук попросту встроится в содержание сна, превратится в подпевание птичек и тому подобное.

Ритмичные звуки помогают взбодриться, добавила Царёва.

«Больше бодрит, чем расслабленная классическая музыка, которую мы обычно на звонки ставим, поэтому что-то должно быть жизнеутверждающее», — заключила сомнолог.

Ранее врач-невролог «СМ-Клиники» Анастасия Тарасова рассказала о важности здорового сна для когнитивных функций организма, а также для правильной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, эндокринной, иммунной и суставно-мышечной систем.

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