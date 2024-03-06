Выход фильма «Холоп 3» назначен на январь 2025 года
Информация об этом появилась на портале «Бюллетень кинопрокатчика». Другие подробности о проекте не сообщаются.
Режиссёром первых двух картин выступил Клим Шипенко.
«Холоп» вышел в прокат в 2019 году и стал самым кассовым фильмом отечественного производства, преодолевшим рубеж в 3 млрд рублей. Показ второй ленты франшизы стартовал в январе 2024 года. Проект превзошёл своего предшественника и собрал 3,8 млрд рублей.
Ранее были анонсированы съёмки фильма о Николае Ашинове.