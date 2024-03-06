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Выход фильма «Холоп 3» назначен на январь 2025 года

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Выход фильма «Холоп 3» назначили на январь следующего года.

Информация об этом появилась на портале «Бюллетень кинопрокатчика». Другие подробности о проекте не сообщаются.

Режиссёром первых двух картин выступил Клим Шипенко. 

«Холоп» вышел в прокат в 2019 году и стал самым кассовым фильмом отечественного производства, преодолевшим рубеж в 3 млрд рублей. Показ второй ленты франшизы стартовал в январе 2024 года. Проект превзошёл своего предшественника и собрал 3,8 млрд рублей.

Ранее были анонсированы съёмки фильма о Николае Ашинове.

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