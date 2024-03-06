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Съёмки документального фильма «Атаман Африка» о Николае Ашинове частично завершены

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В Африке завершилось производство документальной ленты Сергея Сенцова об исследователе-путешественнике Николае Ашинове. Следующий этап проекта предстоит снять в Москве.
Съёмки документального фильма «Атаман Африка» о Николае Ашинове частично завершены
  • © Пресс-служба фильма «Атаман Африка»

Кинокартину снимали в Джибути, в частности в городе Таджуре, в форту Сагалло, а также на озере Ассаль. Именно здесь в конце XIX века Николай Ашинов основал первое русское поселение и назвал его «Новая Москва». Менее чем через месяц после основания переселенцы были расстреляны французскими военными кораблями — погибли шесть человек, включая женщин и детей.

Как сообщает пресс-служба картины, съёмочная группа отправилась на африканский континент, чтобы пройти по следам Ашинова и понять, кем он был на самом деле.

«В истории Николая Ашинова много противоречий и белых пятен, поэтому мы решили провести собственное расследование. И приехали в Африку. Наш фильм — это попытка разобраться, кем был на самом деле Николай Ашинов — авантюристом, одержимым, иностранным шпионом, патриотом, пешкой в большой игре или пассионарием, который вопреки обстоятельствам следовал за своей мечтой», — приводит пресс-служба ленты слова режиссёра.

Документальный проект предшествует съёмкам полнометражной игровой картины, главную роль в ней исполнит Павел Табаков. Чтобы погрузиться в мир своего героя, актёр побывал на площадке в Джибути. По словам артиста, поездка была экстремальной.

«Адреналин зашкаливал. Будто в фильме про Индиану Джонса оказался. Было много бытовых неудобств, но впечатления перекрыли всё, что не нравилось и раздражало», — отметил Табаков.

Ранее стало известно, где пройдут съёмки фильма Эмира Кустурицы «Преступление без наказания» по романам Фёдора Достоевского.

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