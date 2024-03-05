Диетолог Королёва заявила о популярности готового питания среди россиян до 35 лет

Диетолог Маргарита Королёва заявила, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

«Это занятые люди, которые тратят время на совершенствование своих профессиональных навыков. Зачастую у них нет времени на приготовление пищи. Поэтому они выбирают уже готовую еду, приобретают её у операторов или в сетевых магазинах, и сейчас таких предложений уже немало», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, в большинстве своём молодёжь нацелена на здоровый образ жизни, делает выбор в пользу натуральных продуктов.

«Радует то, что люди, заботясь о собственном здоровье, делают выбор в пользу в том числе готовых рационов, внимательно изучая компанию-производителя и убеждаясь в том, что ей можно доверять», — добавила Королёва.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что авокадо по составу напоминает орех, и порекомендовала употреблять его по утрам из-за высокой жирности и калорийности.