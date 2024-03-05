RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Королёва заявила о популярности готового питания среди россиян до 35 лет

Короткая ссылка
Диетолог Маргарита Королёва заявила, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.
Диетолог Королёва заявила о популярности готового питания среди россиян до 35 лет
  • Gettyimages.ru

«Это занятые люди, которые тратят время на совершенствование своих профессиональных навыков. Зачастую у них нет времени на приготовление пищи. Поэтому они выбирают уже готовую еду, приобретают её у операторов или в сетевых магазинах, и сейчас таких предложений уже немало», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, в большинстве своём молодёжь нацелена на здоровый образ жизни, делает выбор в пользу натуральных продуктов.

«Радует то, что люди, заботясь о собственном здоровье, делают выбор в пользу в том числе готовых рационов, внимательно изучая компанию-производителя и убеждаясь в том, что ей можно доверять», — добавила Королёва.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что авокадо по составу напоминает орех, и порекомендовала употреблять его по утрам из-за высокой жирности и калорийности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить