Жюри «Золотой маски» посетит Нягань для просмотра спектакля «Калечина-Малечина»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент культуры региона.
«Постановка Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» поборется за награду в трёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Сойжин Жамбалова), «Работа художника по костюмам» (Надя Скоморохова)», — рассказали в ведомстве.
Спектакль рассказывает о детских страхах школьницы.
Показы пройдут 6—7 марта.
Ранее президент национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Машков рассказал о возможном создании специальной площадки Союза театральных деятелей.