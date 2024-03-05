RT в Telegram
Подпишись

Жюри «Золотой маски» посетит Нягань для просмотра спектакля «Калечина-Малечина»

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийский автономный округ на просмотр спектакля о детских страхах приедет жюри национального фестиваля «Золотая маска».
Жюри «Золотой маски» посетит Нягань для просмотра спектакля «Калечина-Малечина»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент культуры региона.

«Постановка Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» поборется за награду в трёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Сойжин Жамбалова), «Работа художника по костюмам» (Надя Скоморохова)», — рассказали в ведомстве.

Спектакль рассказывает о детских страхах школьницы.

Показы пройдут 6—7 марта.

Ранее президент национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Машков рассказал о возможном создании специальной площадки Союза театральных деятелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить