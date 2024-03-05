Жюри «Золотой маски» посетит Нягань для просмотра спектакля «Калечина-Малечина»

В Ханты-Мансийский автономный округ на просмотр спектакля о детских страхах приедет жюри национального фестиваля «Золотая маска».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент культуры региона.

«Постановка Няганского ТЮЗа «Калечина-Малечина» поборется за награду в трёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Сойжин Жамбалова), «Работа художника по костюмам» (Надя Скоморохова)», — рассказали в ведомстве.

Спектакль рассказывает о детских страхах школьницы.

Показы пройдут 6—7 марта.

Ранее президент национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Машков рассказал о возможном создании специальной площадки Союза театральных деятелей.