«Золотой маске» предоставят специальную площадку с большой и малой сценами
Об этом сообщает «Российская газета».
«Эта площадка будет в течение года безболезненно для других московских театров принимать спектакли «Золотой маски» со всей страны. Мне кажется, это одно из революционных решений проблемы», — заявил Машков.
Как отметил режиссёр, новая площадка позволит не останавливать деятельность того или иного московского театра, а также даст возможность приезжающим на премию театрам более тщательно подготовиться к конкурсному показу.
Ранее генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал о ближайших перспективах их сотрудничества.