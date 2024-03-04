«Золотой маске» предоставят специальную площадку с большой и малой сценами

Президент национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Машков рассказал о возможном создании специальной площадки Союза театральных деятелей.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Эта площадка будет в течение года безболезненно для других московских театров принимать спектакли «Золотой маски» со всей страны. Мне кажется, это одно из революционных решений проблемы», — заявил Машков.

Как отметил режиссёр, новая площадка позволит не останавливать деятельность того или иного московского театра, а также даст возможность приезжающим на премию театрам более тщательно подготовиться к конкурсному показу.

Ранее генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал о ближайших перспективах их сотрудничества.