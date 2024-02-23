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Гергиев рассказал о перспективах сотрудничества Большого и Мариинского театров

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Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал о ближайших перспективах их сотрудничества.
Гергиев рассказал о перспективах сотрудничества Большого и Мариинского театров
  • РИА Новости

«Ещё недавно трудно было представить, но сейчас я отвечаю за оба коллектива и мне кажется интересным дать возможность как музыкантам, так и артистам хора и солистам оперных трупп, а со временем балетных трупп двух главных театров России выступать вместе. Возможность для этого есть», — цитирует Гергиева «Российская газета».

По его словам, в Тихвине, где будут чествовать композитора Николая Римского-Корсакова, силы Мариинского и Большого театров выступят вместе.

«Кроме того, мы постараемся представить силы как Большого, так и Мариинского театра и на родине Модеста Петровича Мусоргского, 185-летие которого будет отмечаться в марте», — сообщил Гергиев.

Ранее японский режиссёр Мотои Миура рассказал о постановке пьесы «Друзья» драматурга Кобо Абэ в Москве.

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