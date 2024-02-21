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Режиссёр Мотои Миура рассказал о спектакле «Друзья» по пьесе Кобо Абэ

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Японский режиссёр Мотои Миура рассказал о постановке пьесы «Друзья» драматурга Кобо Абэ в Москве.
Режиссёр Мотои Миура рассказал о спектакле «Друзья» по пьесе Кобо Абэ
  • Gettyimages.ru

«Мне рассказывали, что Кобо Абэ очень известен в России. Многим знакомы его романы «Женщина в песках», «Чужое лицо» и «Сожжённая карта». Пьеса «Друзья» тоже переведена на русский язык. Поэтому, когда я сообщил о планах, в Театре наций сразу могли познакомиться с ней. И мне сказали, что в этом году как раз столетие писателя — всё удачно совпало», — заявил Миура в беседе с газетой «Известия».

Как отметил режиссёр, Кобо Абэ заложил в это произведение различные социальные проблемы второй половины XX века.

«В пьесе встречаются японские пословицы, устаревшие слова. Когда мы читали её вместе с нашим драматургом, немного меняли текст, адаптируя его под современность. И таким образом я сделал более понятным актёрам и зрителям сочинение Кобо Абэ», — сказал режиссёр.

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