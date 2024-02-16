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В театре «Урал Опера Балет» премьера по мотивам сказок Перро намечена на апрель

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Новый художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Максим Петров рассказал о готовящейся премьере — постановке «Сказки Перро».
В театре «Урал Опера Балет» премьера по мотивам сказок Перро намечена на апрель
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

«Мы выбрали сказки Перро, потому что это французское барокко, а балет пошёл именно из Франции. В этих сказках нас привлекла телесность, потому что балет — это телесное искусство», — признался худрук в беседе с URA.RU.

Постановка будет состоять из трёх актов: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя Борода» и в финале — «Мальчик-с-пальчик».

Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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