В Татарстане утвердили даты проведения праздника Сабантуй
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru.
Из документа следует, что предложения с датами поступили от органов местного самоуправления. Все мероприятия запланированы на июнь 2024 года.
В ряде городов, сёл и районных центров Сабантуй проведут 8 и 9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня.
Заключительный и самый масштабный праздник запланирован на 23 июня в Казани.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Тюменская весна. Всей семьёй» состоится с 15 по 17 марта как в областной столице, так и в муниципалитетах региона.