В Татарстане утвердили даты проведения праздника Сабантуй

В Татарстане утверждены даты проведения праздника Сабантуй. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Из документа следует, что предложения с датами поступили от органов местного самоуправления. Все мероприятия запланированы на июнь 2024 года.

В ряде городов, сёл и районных центров Сабантуй проведут 8 и 9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня.

Заключительный и самый масштабный праздник запланирован на 23 июня в Казани.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Тюменская весна. Всей семьёй» состоится с 15 по 17 марта как в областной столице, так и в муниципалитетах региона.