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Сомнолог Царёва посоветовала ставить будильник на одно время в будни и выходные

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Сомнолог Елена Царёва выразила мнение, что будильник нужно ставить на одно время и в будни, и в выходные.
Сомнолог Царёва посоветовала ставить будильник на одно время в будни и выходные
  • Gettyimages.ru

«Желательно, чтобы это было одно звучание, потому что если мы передвигаем, то по формальным признакам у нас формируется бессонница. Не столько потому, что вы будильники переставляете, а потому, что время окончания сна смещается», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, у бессонницы есть неприятные последствия, в том числе сонливость.

«Просыпаться с несколькими будильниками сложнее — инерция сна, спутанное сознание после пробуждения более выражено. Поэтому надо как-то себя заставить, растолкать и после первого сигнала будильника вставать», — добавила Царёва.

Ранее врач-сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, почему возникает весенняя бессонница.

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