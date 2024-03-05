На выставке «Россия» выступят участники проекта «Музыка в метро»

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о предстоящих выступлениях артистов проекта «Музыка в метро» на международной выставке-форуме «Россия».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Артисты шестого сезона проекта «Музыка в метро» выступают не только на площадках московского транспорта, но и на общегородских и федеральных мероприятиях. Гости выставки «Россия» благодаря этим концертам знакомятся с их творчеством, а исполнители находят новых слушателей», — сказал Ликсутов.

Выступления участников проекта состоятся 5, 6 и 8 марта в 18:00 в павильоне №75 на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что новый сезон «Музыки в метро» начался в Москве 25 января.