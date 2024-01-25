Новый сезон «Музыки в метро» начался в Москве 25 января

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о старте с 25 января нового сезона «Музыки в метро» в столичном метрополитене.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

«Стартовал шестой сезон проекта «Музыка в метро». Целый год участники будут радовать пассажиров городского транспорта своими выступлениями», — сказал Ликсутов.

В 2024 году в проекте примут участие 285 артистов. Несовершеннолетние исполнители будут выступать под присмотром родителей.

Помимо уже знакомых площадок, для артистов подготовлены новые на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Каховская», «Проспект Вернадского», «Кунцевская» и другие.

Также сцены организованы на международном автовокзале «Северные ворота» и на станции МЦД-3 «Лихоборы».

Ранее сообщалось, что участники прошли несколько этапов отбора, чтобы иметь возможность выступать перед пассажирами в течение года.