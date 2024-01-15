Новый сезон проекта «Музыка в метро» откроется 25 января
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что участники прошли несколько этапов отбора, чтобы иметь возможность выступать перед пассажирами в течение года. Выбирать площадку они могут самостоятельно.
Исполнители разделены по уровню громкости — низкому, среднему и высокому.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили работы по благоустройству территории у станции метро «Аэропорт Внуково».