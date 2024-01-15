Новый сезон проекта «Музыка в метро» откроется 25 января

В новом сезоне проекта «Музыка в метро», открывающемся 25 января, примут участие 285 исполнителей, артистов и коллективов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что участники прошли несколько этапов отбора, чтобы иметь возможность выступать перед пассажирами в течение года. Выбирать площадку они могут самостоятельно.

Исполнители разделены по уровню громкости — низкому, среднему и высокому.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили работы по благоустройству территории у станции метро «Аэропорт Внуково».