У станции «Аэропорт Внуково» благоустроили территорию

В Москве завершили работы по благоустройству территории у станции метро «Аэропорт Внуково».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, созданы удобные маршруты к метро и аэропорту.

Территорию озеленили, также появилась комфортная пересадка между разными видами транспорта.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.