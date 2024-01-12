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У станции «Аэропорт Внуково» благоустроили территорию

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В Москве завершили работы по благоустройству территории у станции метро «Аэропорт Внуково».
У станции «Аэропорт Внуково» благоустроили территорию
  • © kgh.moscow

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, созданы удобные маршруты к метро и аэропорту.

Территорию озеленили, также появилась комфортная пересадка между разными видами транспорта.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.

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