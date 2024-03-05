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«Одноклассники» проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта

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В честь Международного женского дня в «Одноклассниках» пройдёт онлайн-концерт «ОК с караоке». Об этом сообщает пресс-служба VK.
«Одноклассники» проведут акустический онлайн-концерт к 8 Марта
  • РИА Новости

В 2024 году концерт будет акустическим — зрители соцсети услышат популярные хиты в новом звучании. Пользователи смогут не только наслаждаться музыкой, но и подпевать исполнителям в режиме реального времени: тексты песен появятся на экране в виде бегущей строки.

«Музыка в ОК» — один из наиболее востребованных сервисов, который насчитывает десятки миллионов слушателей, а опрос пользователей соцсети показал, что большинству нравится смотреть концерты любимых артистов в праздники. 8 Марта — второй по популярности и активности день в ОК после Нового года, когда пользователи обмениваются поздравлениями, подарками и открытками.

Ранее сообщалось, что «VK Музыка» и «Аэрофлот» организовали живой концерт в небе.

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