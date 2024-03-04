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«VK Музыка» и «Аэрофлот» организовали живой концерт в небе

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К старту Всемирного фестиваля молодёжи «VK Музыка» и «Аэрофлот» организовали живой концерт в небе.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что во время рейса Москва — Сочи перед пассажирами на борту летящего лайнера выступили HammAli & Navai и Seville. Музыканты появились перед публикой внезапно через час после взлёта и исполнили несколько популярных песен.

Музыкальный рейс Москва — Сочи приурочен ко Всемирному фестивалю молодёжи — масштабному молодёжному событию, которое проходит с 1 по 7 марта в Сириусе.

Ранее сообщалось, что участников Всемирного фестиваля молодёжи ждут лекторий VK и концерты.

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