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Специалист Тарасова перечислила отличительные особенности ядовитых грибов

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Временно исполняющая обязанности директора филиала Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Елена Тарасова рассказала, какие произрастающие в России грибы являются наиболее ядовитыми и как их отличить от съедобных грибов.

К опасным грибам относятся бледная поганка, мухомор красный, ложные опята, строчок обыкновенный, ложные лисички, ложные маслята, лепиота ядовитая, поделилась специалист в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, бледную поганку можно отличить по утолщению на ножке. Ложные опята зачастую более гладкие и яркие, чем настоящие опята, и лишены колечка на ножке под шляпкой.

По более яркому цвету можно выявить и ложную лисичку, отметила Тарасова.

Особенно специалист выделила депиоту — это неприглядный гриб с серо-красной чешуйчатой шляпкой, который встречается в Крыму. Даже вдыхание спор этого гриба вызывает тяжёлые поражения лёгких и бронхов. Если же съесть этот гриб, симптомы отравления разовьются в течение 10 минут.

Ранее доктор биологических наук Александр Зернов посоветовал дачникам регулярно выкашивать борщевик на своих участках.

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