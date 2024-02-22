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Биолог Зернов посоветовал дачникам выкашивать борщевик на участках

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Доктор биологических наук Александр Зернов посоветовал дачникам регулярно выкашивать борщевик на своих участках.
Биолог Зернов посоветовал дачникам выкашивать борщевик на участках
  • РИА Новости

Единственный способ самостоятельно справиться с борщевиком — регулярно выкашивать растение, не давая ему возможности цвести, заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Зелёную массу не сжечь, это если бензином только поливать и жечь, но это нереальный способ уже. Поэтому только косить и не давать ему цвести, чтобы он не давал плодов», — сказал Зернов.

Также, по его словам, можно использовать гербициды, однако применение таких химикатов регламентировано для частных лиц.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком.

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