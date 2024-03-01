Специалист Кутузов рассказал о пользе замораживания «лишних» продуктов

Директор по работе с предприятиями общественного питания «Юнилевер Фуд Солюшнз» Андрей Кутузов рекомендовал замораживать продукты, чтобы продлить срок их годности.

«Лучше всего подвергать заморозке мясо, фрукты и ягоды для смузи, а также твёрдые овощи: баклажаны, кабачки, перец, морковь», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, не все продукты стоит отправлять в морозилку. Сырые овощи и фрукты, содержащие много воды, могут потерять вкус и структуру.

«Кроме того, не рекомендуется замораживать продукты повторно, особенно мясо», — заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что в овощах и фруктах, различных по цвету, содержатся разные микроэлементы, оказывающие влияние на здоровье.