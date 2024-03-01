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Жена Алибасова рассказала о состоянии здоровья композитора

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Анастасия Румянцева
Жена композитора Бари Алибасова Елена рассказала в беседе с RT о состоянии его здоровья.
Жена Алибасова рассказала о состоянии здоровья композитора
  • РИА Новости

«Мы вчера разработали план побега из Шоушенка. Всё нормально, мы уже дома, добрались ещё вчера. Нормально всё, ловим кайф от того, что мы всё-таки дома. Я даже устала, вроде мне не делали никаких манипуляций... Уже кушаем, обед готовим, он Кузькой занимается — собака в шоке. Куда дели хозяина? Она с него не слезает», — рассказала собеседница RT.

Она отметила, что у Алибасова «хорошее настроение, всё нормально».

Ранее сын Алибасова рассказал, что в ближайшие два дня его должны выписать из реанимации.

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