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Сын: Бари Алибасова в ближайшие два дня должны выписать из реанимации

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Композитора Бари Алибасова в ближайшие два дня должны выписать из реанимации и отпустить домой, рассказал RT сын продюсера. Диагноз, который поставили артисту, — неподтверждённый инсульт, добавил он.
Сын: Бари Алибасова в ближайшие два дня должны выписать из реанимации
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Это означает, что инсульт мог бахнуть, но мы его своевременно отправили в больницу. Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнаёт, что полквартиры оформлено не на него. Это давняя история», — сказал мужчина.

По его словам, состояние отца заметно улучшилось. Никаких проблем с речью и признаков парализации у него нет, музыкант всех узнаёт и может говорить.

Ранее сын Алибасова заявил, что композитор попал в больницу. 

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