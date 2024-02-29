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Нутрициолог Коробейникова посоветовала добавить зелень в весенний рацион

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Нутрициолог Жанна Коробейникова выразила мнение, что весной можно отказаться от тяжёлых продуктов и заменить их на лёгкие салаты.
Нутрициолог Коробейникова посоветовала добавить зелень в весенний рацион
  • Gettyimages.ru

«Мы сами становимся более активными, нам хочется больше выходить на улицу, чаще гулять. Поэтому и рацион наш становится более лёгким: вместо мяса рекомендуется выбирать более лёгкую для усвоения рыбу, а вместо густого, наваристого жирного супа — лёгкие овощные салаты», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в рацион стоит добавить больше зелени, овощей и фруктов, чтобы восполнить необходимые витамины.

«Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень», — сказала Коробейникова.

Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.

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