Нутрициолог Коробейникова посоветовала добавить зелень в весенний рацион
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«Мы сами становимся более активными, нам хочется больше выходить на улицу, чаще гулять. Поэтому и рацион наш становится более лёгким: вместо мяса рекомендуется выбирать более лёгкую для усвоения рыбу, а вместо густого, наваристого жирного супа — лёгкие овощные салаты», — сказала она в беседе с «Радио 1».
По её словам, в рацион стоит добавить больше зелени, овощей и фруктов, чтобы восполнить необходимые витамины.
«Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень», — сказала Коробейникова.
Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.