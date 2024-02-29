Синоптик Леус: снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, что, согласно расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля.

По словам синоптика, на сегодняшний день снега в Москве «как минимум в полтора раза больше, чем его должно быть по климату», а это значит, что таять он будет дольше.

«Прогнозы на март, скажем так, умеренно тёплые. То есть он обещает быть немного теплее нормы в Москве. Тем не менее, исходя из всего этого, раннего схода снежного покрова ожидать не стоит. По нашим расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля», — заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в начале марта на европейской территории практически повсеместно температура будет выше нормы.