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Синоптик Леус: снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, что, согласно расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля.
Синоптик Леус: снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По словам синоптика, на сегодняшний день снега в Москве «как минимум в полтора раза больше, чем его должно быть по климату», а это значит, что таять он будет дольше.

«Прогнозы на март, скажем так, умеренно тёплые. То есть он обещает быть немного теплее нормы в Москве. Тем не менее, исходя из всего этого, раннего схода снежного покрова ожидать не стоит. По нашим расчётам, снежный покров в Москве сойдёт во второй декаде апреля», — заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в начале марта на европейской территории практически повсеместно температура будет выше нормы.

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