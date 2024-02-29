Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT отметил, что в начале марта на европейской территории практически повсеместно температура будет выше нормы.

Наиболее заметная аномалия — на 4 °С выше нормы — в центре Европейской России.

«В Москве температура -1...+1 °С ночью, дневная температура +2...+5 °С. В общем-то это и есть предощущение весны. Но оно обманчивое, потому что в последующем будет всё-таки температура понижаться. И связано это с тем, что именно завтра воздух поступает с юго-запада, в центр Европейской России, а уже начиная с субботы тоже южный ветер, но с юго-востока», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в дальнейшем погоду в столице будет определять антициклон с областью высокого давления.

«При малооблачном небе осадков уже не будет начиная с субботы и до среды включительно. А колебания температуры ночью и днём будут заметными. В частности, уже в субботу температура будет отрицательная ночью, а днём +1...+2 °С. А в воскресенье, понедельник и вторник ночные температуры уже будут -8...-5 °С. Днём температура еле-еле будет достигать нулевой отметки, в диапазоне -1...+1 °С. Такой температурный фон будет близок к норме», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.