Синоптик Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Крыму в начале марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT отметил, что очень тёплая погода ожидается на западе страны в ближайшие дни.

«В Калининградской области будут двухзначные температуры в ближайшие дни, потому что там воздух с Атлантики обусловит температуру +12...+14 °С. Самая тёплая погода, действительно весна, в ближайшие дни в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае. Вот в Крыму завтра температура даже до +18 °С поднимется, потому что воздушная масса со средиземноморья», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что аналогичным образом погодные условия складываются и в Краснодарском крае, где прогнозируется +12...+14 °С в континентальных районах, а на побережьях Сочи +15...+16 °С.

«В общем, заканчивается период очень холодной погоды. Потому что всё больше и больше атлантический воздух приводит к тому, что температура проникает уже и в Приволжский федеральный округ, и на Урал, и на юг Западной Сибири», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.