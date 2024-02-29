RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Крыму в начале марта

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT отметил, что очень тёплая погода ожидается на западе страны в ближайшие дни.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Крыму в начале марта
  • РИА Новости

«В Калининградской области будут двухзначные температуры в ближайшие дни, потому что там воздух с Атлантики обусловит температуру +12...+14 °С. Самая тёплая погода, действительно весна, в ближайшие дни в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае. Вот в Крыму завтра температура даже до +18 °С поднимется, потому что воздушная масса со средиземноморья», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что аналогичным образом погодные условия складываются и в Краснодарском крае, где прогнозируется +12...+14 °С в континентальных районах, а на побережьях Сочи +15...+16 °С.

«В общем, заканчивается период очень холодной погоды. Потому что всё больше и больше атлантический воздух приводит к тому, что температура проникает уже и в Приволжский федеральный округ, и на Урал, и на юг Западной Сибири», — заключил синоптик. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить