Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты
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«Белый хлеб, булочки, выпечка — это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, соленья способствуют повышению артериального давления и дают нагрузку на почки.
Красное мясо, по словам специалиста, из-за высокого содержания холестерина следует употреблять не чаще раза в месяц.
Также рекомендуется исключить из рациона молочные продукты высокой жирности.
«В основном речь идёт о сыре. Сыр — это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20—30 г в день. Это хороший источник кальция для пожилых. Однако если употреблять его в больших количествах, то за счёт высокого содержания соли и холестерина он повысит риск развития гипертонии, атеросклероза и снижения функции почек», — заключила Михалёва.
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