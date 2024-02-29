Врач Михалёва назвала вредные для пожилых людей продукты

Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут быть вредны для пожилых людей.

«Белый хлеб, булочки, выпечка — это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, соленья способствуют повышению артериального давления и дают нагрузку на почки.

Красное мясо, по словам специалиста, из-за высокого содержания холестерина следует употреблять не чаще раза в месяц.

Также рекомендуется исключить из рациона молочные продукты высокой жирности.

«В основном речь идёт о сыре. Сыр — это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20—30 г в день. Это хороший источник кальция для пожилых. Однако если употреблять его в больших количествах, то за счёт высокого содержания соли и холестерина он повысит риск развития гипертонии, атеросклероза и снижения функции почек», — заключила Михалёва.

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