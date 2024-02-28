Празднование Дня оленевода в Салехарде покажут в прямом эфире
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на городскую администрацию.
«23 и 24 марта будут работать десять телевизионных камер и один, но очень крутой, коптер, три суперрежиссёра, восемь журналистов, три ведущих, четыре редактора, четыре фотографа и не только», — заявила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова.
Трансляция будет проходить в течение всего празднования.
Ранее сообщалось, что Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».