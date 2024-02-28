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Празднование Дня оленевода в Салехарде покажут в прямом эфире

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Жители России и Китая смогут в прямом эфире увидеть трансляцию празднования Дня оленевода в Салехарде.
Празднование Дня оленевода в Салехарде покажут в прямом эфире
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenii Mitroshin

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на городскую администрацию.

«23 и 24 марта будут работать десять телевизионных камер и один, но очень крутой, коптер, три суперрежиссёра, восемь журналистов, три ведущих, четыре редактора, четыре фотографа и не только», — заявила главный редактор медиацентра «Салехард» Юлия Садыкова.

Трансляция будет проходить в течение всего празднования.

Ранее сообщалось, что Арт-Масленица состоится 16 марта в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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