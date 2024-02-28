Адель отменила концерты в США из-за болезни и проблем с голосом
Об этом артистка написала в своём аккаунте в Instagram*.
По словам Адель, болеть она начала в конце последней серии выступлений. Из-за отсутствия качественного лечения у певицы появились проблемы с голосом. Теперь врачи ей предписали отдых.
Она также уточнила, что отменённые концерты будут перенесены, даты объявят позже.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отменён запланированный на март концерт Лолиты.
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