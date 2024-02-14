В Екатеринбурге отменён запланированный на март концерт Лолиты

Концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 21 марта в Екатеринбурге, отменён.

Об этом рассказали РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий «Екатеринбург — ЭКСПО».

«Концерт не состоится по не зависящим от площадки причинам», — сказала собеседница агентства.

Ранее отменили концерт Лолиты, который должен был состояться на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми.

В конце января Лолита Милявская заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом. Она также пожаловалась на письма с призывом убрать её из новогодних передач от граждан, возмущённых её участием в вечеринке Анастасии Ивлеевой.