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Собянин рассказал о самых популярных писательских домах-музеях

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Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил самые популярные дома-музеи известных писателей.
Собянин рассказал о самых популярных писательских домах-музеях

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В числе 16 домов-музеев и мемориальных квартир знаменитых писателей в лидерах по посещаемости — дом-музей Ивана Тургенева, в 12 залах которого размещено более 1600 экспонатов.

Также популярностью пользуется музей Михаила Булгакова на Большой Садовой. В одной из десяти комнат стоит оригинальная мебель, принадлежавшая писателю.

В музее Николая Островского на Тверской сохранились его личные вещи, документы и фотографии.

«Каждая из 16 площадок Департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты», — заявил Собянин.

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил о начале нового этапа реставрации кинотеатра «Ударник» на улице Серафимовича в Москве.

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