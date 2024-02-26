В кинотеатре «Ударник» начали новый этап реставрации

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил о начале нового этапа реставрации кинотеатра «Ударник» на улице Серафимовича в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Здание кинотеатра «Ударник» построено в стиле конструктивизма одновременно с домом на набережной по проекту архитектора Бориса Иофана в 1931 году. Оно несколько десятилетий носило неофициальный титул главного кинотеатра страны. Это был самый крупный и оснащённый новейшей техникой кинотеатр с уникальной архитектурой и раздвижным потолком-куполом», — рассказал Емельянов.

В настоящее время специалисты приступили к разбору покрытия и обрешётки старой кровли.

Также в ходе работ воссоздадут куполообразные потолки на первом этаже, очистят поверхности фасадов от красочных слоёв, восстановят терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в 76 объектах культурного значения в 2023 году провели реставрационные и восстановительные работы.