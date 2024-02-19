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Собянин: в Москве 76 объектов культурного значения отремонтировали в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в 76 объектах культурного значения в минувшем году провели реставрационные и восстановительные работы.
Собянин: в Москве 76 объектов культурного значения отремонтировали в 2023 году

Об этом информирует телеканал «360».

Так, реставрация прошла в Московском государственном театре эстрады и в театре «Практика», где увеличили актёрское фойе и создали небольшой амфитеатр с дополнительными гримёрками.

Кроме того, специалисты отремонтировали Московский музыкально-педагогический колледж, детскую школу искусств им. А.С. Даргомыжского, а также капитально отремонтировали десять библиотек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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