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Специалист Рагга рассказал об особенностях обращения на «ты» и «вы»

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Эксперт по речевому этикету Тимур Рагга дал рекомендации, когда стоит обращаться к людям на «вы», а когда допустимо общение на «ты».
Специалист Рагга рассказал об особенностях обращения на «ты» и «вы»
  • Gettyimages.ru

В этом вопросе нет единых правил, поэтому следует отталкиваться от контекста и действовать в зависимости от обстоятельств, заявил специалист в беседе с Life.ru.

«Представьте себе звонок в службу поддержки. Технически никто не будет «тыкать» друг другу, но такта в словах «Вы меня, конечно, извините, но я чем платить буду?» немного», — сказал Рагга.

В различных официальных учреждениях и министерствах стоит обращаться на «вы», так как мы обращаемся не к человеку, а к определённой роли, которую он выполняет сейчас.

На бизнес-форуме, конференции или нетворкинг-встрече обращение на «ты» будет более предпочтительно, так как сам формат мероприятий предполагает знакомство и общение.

«Поэтому «ты» или «вы» — это всегда игра, в которую мы играем с обществом, в которое попадаем. И у каждой отдельной ситуации своя норма», — заключил эксперт.

Ранее психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми, чтобы не чувствовать себя использованным и не страдать из-за невозможности решать собственные задачи.

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