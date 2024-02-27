Психолог Волк рассказала о пользе цветотерапии при весенней депрессии

Психолог Виктория Волк дала рекомендации, как избавиться от весенней депрессии. В этом, по мнению эксперта, поможет цветотерапия.

Цвет — это волны электромагнитного излучения разной длины, которые стимулируют разные участки головного мозга и гипофиза. Победить весеннюю хандру можно, если окружить себя как раз теми цветами, которых не хватало зимой, заявила психолог в беседе с газетой «Известия».

«Зелёный ассоциируется с возрождением природы после зимней спячки и новой жизнью. На психику воздействует умиротворяюще, помогает справиться с гнетущими мыслями и раздражительностью, вселяет уверенность», — сказала специалист.

Оранжевый и розовый, по словам эксперта, могут стать источниками жизненной энергии и смелости.

«Небесно-голубой помогает успокоиться и снижает аппетит. Этот цвет будет особенно полезен, если ваша «весенняя депрессия» сопровождается заеданием стресса», — заключила психолог.

Ранее психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми, чтобы не чувствовать себя использованным и не страдать из-за невозможности решать собственные задачи.